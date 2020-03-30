ديمقراطيون بارزون يطالبون “ترامب” بتخفيف العقوبات عن إيران وفنزويلا ودول أخرى

طالبت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين البارزين في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتخفيف العقوبات الأميركية عن إيران وفنزويلا ودول أخرى .

وبحسب مجلة فورين بوليسي الأميركية: أن مجموعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الديمقراطيين بينهم المرشح الرئاسي السناتور بيرني ساندرز والنائب الكساندريا أوكاسيو كورتيز وجهوا مجموعة من الرسائل إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين رفيعين آخرين في الإدارة يحثون فيها الأخير على السماح بإعفاءات محددة بوضوح من العقوبات.

وأضافت المجلة إن ساندرز واوكاسيو كورتيز دعيا في رسالتهما إلى تعليق مؤقت للعقوبات ومن ضمنها قطاعا المصارف والنفط في إيران اللذان تستهدفهما بشكل أساسي إدارة ترامب.

كما قاد السناتور الديمقراطي كريس مورفي دعوة من العديد من الديمقراطيين لإدارة ترامب تطالب بتخفيف العقوبات عن عدد من الدول بينها إيران وفنزويلا ولاسيما مع انتشار كروونا مشددين على أن العقوبات تعوق وصول المواد الطبية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى الشعوب التي تحتاجها بشكل كبير فيما تتصاعد حدة وخطورة هذا الوباء.

كما وصلت الدعوات لتخفيف العقوبات عن إيران إلى افتتاحيات الصحف الأميركية الكبرى الأسبوع الماضي مع دعوة نيويورك تايمز إدارة ترامب بالسماح بتمرير قرض من صندوق النقد الدولي لإيران وتقديم مساعدة تكنولوجية لها.