زراعة حمص توزع الدفعة الثالثة من المنحة الحكومية

انتهت كوادر مديرية زراعة حمص وبطريقة آمنة من توزيع المرحلة الثالثة من المنحة الحكومية حيث تم توزيع 1500 منحة للمستفيدات اللواتي حققن شروط الاستفادة من المنحة ،حيث تضمنت المنحة شبكة ري 300 متر مع سلة بذار خضار (شتوية وصيفية ) موزعة على قرى منطقتي تلكلخ 700 مستفيدة والرستن 800 مستفيدة ،حيث أصبح مجموع المنح الحكومية المقدمة لتاريخه 5500 مستفيدة .

في سياق متصل ترجو مديرية الزراعة من الأخوة مربي النحل في محافظة حمص مراجعة المديرية من أجل الحصول على أمر نقل خلايا النحل من محافظة لأخرى ،والمديرية مستعدة لتقديم ىالمساعدة اللازمة لمربي النحل وتأمين الموافقات اللازمة من المحافظة وذلك ليبقى قطاع النحل بخير .

البعث ميديا || حمص – صديق محمد