صد هجوم لـ”داعش” غربي الأنبار

صد الحشد الشعبي العراقي هجوماً شنه إرهابيون من “داعش” على منطقة عكاشات غربي محافظة الأنبار.

نائب قائد عمليات الأنبار للحشد، أحمد نصر الله، صرح بأن اللواء 18 في الحشد الشعبي تمكن من صد هجوم لعدد من الإرهابيين حاولوا الاعتداء على قطعات الحشد مستخدمين قذائف هاون وأسلحة متوسطة وخفيفة لكن سرعة الرد حسمت الموقف، بحسب ما نقل موقع السومرية نيوز.

وأسفر الهجوم، وفقا لنصرالله، عن جرح عنصرين من حرس الحدود وعنصر من الحشد الشعبي تابع للواء 18، ولفت إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار في عمق الصحراء بعد الرد عليهم.