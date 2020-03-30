غروسبيتش يصف الإجراءات القسرية المفروضة على سورية بالإجرامية

أكدت التشيك أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة و دول الاتحاد الأوروبي على سورية إجرامية وطالبت برفعها فورا.

وقال ستانيسلاف غروسبيتش رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية في تصريح لـ”سانا”: إن هذه الاجراءات تمثل حرباً ثانية تشن على سورية تستهدف إلحاق الضرر بالشعب السوري وباقتصاد البلاد وفي نفس الوقت إعاقة عملية تحرير ما تبقى من مناطق واقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية.

مضيفا بأن الشعب السوري هو من يتحمل الثقل الاساسي في مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم وعلى المجتمع الدولي أن يكون ممتنا له على ذلك .