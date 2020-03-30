ليفربول يسعى لخطف ديمبلي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للتعاقد مع الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني خلال الصيف المقبل.

ووفقا لموقع “ليفربول إيكو”، فإن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يؤمن بقدرات ديمبلي والتألق في “البريميرليغ”، وبالتالي يرغب في التعاقد معه خلال الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب الفرنسي لا يمانع فكرة الرحيل عن برشلونة وخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا للمصدر.

وقدر الموقع القيمة السوقية لديمبلي بنحو 80 مليون يورو، مشيرة إلى أن الفريق اللندني آرسنال أيضا يرغب في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

بينما ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن برشلونة قد يرغب في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون يورو)، للموافقة على التخلي عن ديمبلي.

وانضم عثمان ديمبلي (22 عاما) إلى صفوف برشلونة في عام 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، ولكنه يغيب دوريا عن مباريات “البلوغرانا” بسبب لعنة الإصابات التي تلازمه باستمرار نحو 11 إصابة، آخرها إصابة قوية قبل عدة أسابيع سيغيب على إثرها لنحو ثمانية أشهر.

ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، المتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة على أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب.