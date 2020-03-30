31, 03, 2020 - 12:18 صباحًا

مصر.. إعلان أول وفاة بفيروس “كورونا”

عربي   103

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الصحة والسكان، بوفاة أول طبيب في البلاد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع “اليوم السابع” أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وقد توفي متأثرا بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أحد مستشفيات العزل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الأحد، هي 609 حالات، من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

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