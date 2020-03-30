ميسي يعلن موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض رواتبهم

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن موافقة لاعبي الفريق الكتالوني على تخفيض رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم حاليا.

وقال ليونيل ميسي في بيان رسمي نشره ظهر اليوم الإثنين أن كل لاعبي فريق برشلونة قد اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70 في المائة، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادي بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم كله في الأيام الماضية، وفرضت تعليق النشاط الرياضي، وإيقاف كل البطولات الرياضية والكروية إلى أجل غير مسمى.

واستنكر ميسي في بيانه ما تردد في الأيام الماضية، حول رفض لاعبي برشلونة لهذه الخطوة، قائلا: “لا أفهم لماذا هناك أشخاص داخل النادي قاموا بتسريب فكرة أن لاعبي الفريق معارضين تماما لفكرة تخفيض الرواتب التي تريدها الإدارة، على الرغم من أن هذه الخطوة كانت في نيتنا منذ اليوم الأول لأزمة فيروس كورونا”.

كما كشف ميسي عن بادرة إنسانية من لاعبي برشلونة نجو موظفي النادي والعمال في ظل الظرف الطاريء الحالي، وقال: “بجانب موافقتنا على تخفيض رواتبنا، فقد قرر اللاعبون أيضا أن يتكفلوا بسداد الجزء الذي ستقوم إدارة النادي باقتطاعه من رواتب الموظفين والعمال، لكي يحصل العمال على رواتبهم كاملة في ظل ما يعانونه حاليا في فترة توقف النشاط”.

وعملت إدارة نادي برشلونة خلال الأيام الماضية على تقديم لائحة لتنظيم العمل والرواتب في قطاعات النادي، والتي تؤثر بدورها على جميع موظفي النادي الكتالوني، حيث سيتم تخفيض رواتب لاعبي النادي في الألعاب المحترفة بنسبة 70%.

ويوجد نحو 900 موظف يعملون في برشلونة يحصلون على رواتب سنوية تبلغ 40 مليون يورو، وهو رقم ضئيل مقارنة برواتب لاعبي فريق برشلونة الأول لكرة القدم والتي تخطت الـ 60 مليون يورو، ولكن إدارة النادي قررت تخفيض رواتب الجميع لاعبين وموظفين.