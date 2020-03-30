جبهة التحرير: الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتى دحر الاحتلال

شددت جبهة التحرير الفلسطينية بأن الشعب الفلسطيني سيبقى متجذرا في أرضه متمسكا بهويته يواصل النضال والمقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي واستعادة كامل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ 44 ليوم الأرض قالت الجبهة: إن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى يوم الأرض الخالد في الثلاثين من آذار من كل عام في الوطن وفي كل أماكن تواجده للتأكيد على التمسك بالأرض والهوية وتجديد عهد الوفاء للشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن أرض فلسطين في وجه الاحتلال، بحسب وكالة “معا”.

وأضافت الجبهة أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأصعب مراحلها حيث يواجه الفلسطينيون خطر تفشي وباء كورونا بالإضافة إلى التصدي إلى ممارسات سلطات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية وتصعيد اعتداءاتهم على الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي وتوسيع عمليات الاستيطان وشن حملات الاعتقال اليومية بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية في ظل صمت المجتمع الدولي وانشغال العالم في محاربة تفشي كورونا.

وتعود أحداث يوم الأرض إلى الثلاثين من آذار عام 1976 عندما عمت المظاهرات مختلف المدن والقرى الفلسطينية احتجاجا على استيلاء سلطات الاحتلال على 21 ألف دونم من أراضي مدينة الجليل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقمعتها قوات الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح واعتقال المئات.