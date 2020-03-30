30, 03, 2020 - 1:44 مساءً

انخفاض أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين للسيولة 

اقتصاد-الاقتصاد الدولي   114

 

 

انخفضت أسعار الذهب اليوم وذلك مع تفاقم التدافع نحو السيولة لتغطية خسائر في الأسهم على إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا”.

وبحسب “رويترز” أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 60ر1612 دولارا للأوقية بعد أن نزل 7ر0 بالمئة الجمعة الماضية وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 6ر0 بالمئة إلى 70ر1643 دولارا للأوقية.

وتراجعت الأسهم الآسيوية فيما تلقت أسعار النفط ضربة أخرى بفعل مخاوف من أن الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر لأشهر.

كما تراجع البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 74ر2253 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 5ر3 بالمئة إلى 36ر715 دولارا للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2ر4 بالمئة إلى 86ر13 دولارا.

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