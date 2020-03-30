التربية تخصص رقمين ساخنين للاستشارات الطبية

خصصت وزارة التربية مراكز للطوارئ من أجل الاستشارات الطبية والاستفسارات الهاتفية في المحافظات من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً خلال أيام الدوام الرسمي، ورقمين ساخنين في مديرية الصحة المدرسية.

واعتبرت مدير الصحة المدرسية في الوزارة الدكتورة هتون الطواشي في تصريح للبعث ميديا أن تخصيص الارقام يأتي من مبدأ التشاركية مع وزارة الصحة وتخفيف الضغط عنها لاسيما ان التصدي لهذا الوباء مسؤولية الجميع من دون استثناء، مبينة أن بإمكان أي شخص الاتصال على الأرقام المحددة حسب المنطقة التي يقطن بها وسيتم تقديم الاستشارة الطبية من مختصين في الصحة المدرسية عن الأعراض التي يعاني منها المتصل وبناء عليه يتم تقدير الحالة وتقديم المساعدة الطبية واعلام مديريات الصحة إن لزم الأمر والحالة التي شرحها المتصل تقتضي الكشف عليها .

ولفتت الطواشي إلى أن هذه الإجراءات من أجل التزام المواطن في منزله وعدم الحاجة للخروج والاختلاط بالآخرين.

يشار إلى أن وزارة التربية أردفت وزارة الصحة ب 12 مركزاً من المراكز التدريبية في المحافظات لمديريات وزارة الصحة في المحافظات لاستخدامها كمراكز للحجر الصحي. كما تم تخصيص 28 مدرسة في كافة المحافظات بمعدل مدرستين في كل محافظة لتكون مراكز للحجر الصحي رديفة لمراكز وزارة الصحة في حال اقتضت الحاجة لذلك.

كما قامت بتجهيز 14 مدرسة بشكل كامل بالتعاون مع المحافظين والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في كل محافظة بمعدل مدرسة واحدة في كل محافظة ليتم اعتمادها كمركز حجر ورعاية صحية مؤقتة للعاملين في وزارة التربية.

علي حسون-البعث ميديا