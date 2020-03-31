الأوقاف الفلسطينية: وقف مخططات الاحتلال لتهويد الحرم الإبراهيمي

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى وقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد الحرم الإبراهيمي الشريف مستغلا ظروف انتشار وباء كورونا.

وأوضحت الأوقاف في بيان نقلته وكالة وفا اليوم أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي فجر اليوم ومنعت موظفي الاوقاف من دخوله.

وبينت الأوقاف أنها وضمن إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا في مدينة الخليل كانت أغلقت الحرم أمام الزوار والمصلين مع الإبقاء على السدنة والحراس وموظفي الوزارة على رأس عملهم لمواجهة أي انتهاك من قبل الاحتلال.