الجو سديمي وزخات موحلة مساء

ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي خماسيني يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها الصادرة اليوم توقعت مديرية الأرصاد الجوية: أن يكون الجو سديميا وغائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء بدءا من المناطق الشمالية الغربية والساحلية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات موحلة من المطر ويمتد الهطل بشكل تدريجي ليشمل باقي المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما غدا تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع رياح نشطة تبلغ سرعتها 60 كم في الساعة خاصة فوق المناطق الجنوبية والجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية.

كما شهدت بعض المحافظات هطولات مطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ووفقا لنشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقد بلغت كمية الهطولات المطرية في ريف دمشق في عسال الورد 7 مم وسرغايا 5ر2 مم والزبداني 6ر2 مم ومضايا 2 مم.

وفي محافظة حمص بلغت كمية الأمطار في العريضة وتل دو وشين 6 مم والمخرم 5ر3مم والناصرة والقريتين 3 مم ومرمريتا والقصير وحمص وقلعة الحصن 2مم.

وفي طرطوس سجلت في دريكيش 4 مم والشيخ بدر 2 مم، فيما بلغت كمية الأمطار في محافظة اللاذقية في المدينة 10 مم والقرداحة 3 مم والمزيرعة والقطيلبية 2 مم.

وفي إدلب سجلت في إدلب 14 مم وأرمناز 10 مم، وفي محافظة الرقة بلغت في بئر محيسن 2 مم فيما سجلت بمحافظة دير الزور في الكسرة 8 مم.