بيسكوف: مواصلة بحث التعاون العملي مع موسكو لمكافحة كورونا

أعلنت الرئاسة الروسية أنه بناء على اتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تواصل موسكو وواشنطن بحث التعاون العملي بين البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت سبوتنيك عن المتحدث باسم الرئاسة ديميتري بيسكوف قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن المحادثة التي جرت بين الرئيسين أمس حول فيروس كورونا كانت بناءة حيث تبادل الجانبان المعلومات بشأن الوباء موضحاً أن “المحتوى كان ضخماً جداً ومطولاً من حيث الوقت، وتم إجراء تبادل مفصل جداً للمعلومات حول الإجراءات التي تتخذها حكوماتنا في إطار مكافحة الفيروس”.

وتعليقاً على بيان الرئيس الأمريكي حول المساعدة الطبية الروسية للولايات المتحدة قال بيسكوف: إن “الموضوع تم التطرق إليه في المحادثة بين القادة وتم التشديد على أهمية التعاون الدولي في سياق مكافحة هذا الفيروس”.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن روسيا أرسلت إلى الولايات المتحدة طائرة كبيرة مزودة بإمدادات طبية وكذلك فعلت الصين.