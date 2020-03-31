الرئيس الإيراني: وضعنا فيما يتعلق بانتشار كورونا أفضل من دول أخرى

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، إلى أن 23 محافظة إيرانية تعيش الآن أوضاعا جيدة نسبيا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إن الاحصائيات والخط البياني لمنظمة الصحة العالمية يظهران أن الوضع في إيران أفضل من دول أخرى ويثبتان أن المواطنين الإيرانيين أبدوا تعاونا واستجابوا لقرارات الحكومة والتزموا بالتوصيات الطبية.

وأعرب الرئيس الإيراني عن شكره للشعب على تعاونه المميز مع هذه اللجنة منذ الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس داخل البلاد ما أسهم في الحد من تفشيه لافتا إلى أن هذا الوباء يشكل اختبارا صعبا للعالم كله.