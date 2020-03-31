تسهيلات للمستوردين لتأمين السلع الأساسية للسوق المحلية

بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم استمرارها من خلال مديريات المالية بالمحافظات في منح براءة الذمة الجزئية للمستوردين لتقديمها إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بهدف الحصول على إجازات استيراد.

وطلبت الهيئة في بيان نشرته لها على موقعها الالكتروني من مديريات المالية بالمحافظات تقديم كل التسهيلات الممكنة لاستكمال عمليات الاستيراد بالسرعة القصوى وذلك بإشراف من الإدارة المركزية في الهيئة، مشيرة الى استعدادها الكامل مع مديريات المالية لمعالجة أوضاع المستوردين المراجعين، بغية تأمين السلع الأساسية للسوق المحلية والمواد الأولية حسب الحاجة، موضحة أن براءة الذمة الجزئية تمنح للمستوردين لمرة واحدة في كل عام بهدف استكمال معاملاتهم في مديريات الاقتصاد.