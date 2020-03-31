تطبيق للصحة العالمية بشأن كورونا وشائعاته

تستعد منظمة الصحة العالمية لإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية، تم تصميمه لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس “كورونا” المسبب لمرض “كوفيد-19”.

التطبيق الجديد، الذي يحمل اسم “WHO MYHealth”، سيتوافر عبر هواتف “أندوريد” أو “آيفون”، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويتم تطوير التطبيق من قبل خبراء متطوعين، إلى جانب أي شخص يملك المهارة في إمكانية المساعدة في بنائه.

ويأتي الإعلان عن التطبيق بعدما أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة عبر “واتسآب” يتيح للمستخدمين الحصول على أحدث المعلومات بشأن الفيروس التاجي.

وسيرسل تطبيق “WHO MyHealth” إشعارات للمستخدمين على هواتفهم، بشأن مواقعهم إذا كان هناك ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس، أو إذا أبلغ شخص ما عن إصابته به.

كما يوفر أدوات “الفرز الذاتي”، لمساعدة الأشخاص على تشخيص ما إذا كانت الأعراض التي يشعرون بها تتطابق مع مرض (كوفيد-19)، إلى جانب معلومات حول مواقع مراكز الاختبار والعلاج القريبة، ومناطق الخطر المحلية ومعلومات بشأن التوعية العامة من الفيروس.

ووفقا لمطوري التطبيق، فإن الهدف الرئيسي منه هو إنشاء تطبيق رسمي لمنظمة الصحة العالمية على هواتف “أندرويد” و”آيفون” لخدمة الجمهور العام.

كما أكدوا أن التطبيق يسعى لمكافحة التضليل والارتباك، من خلال توفير المعلومات التي تم فحصها من قبل منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض.

وسيكون تطبيق “WHO MyHealth” متاحا باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية والإسبانية والعربية والروسية.