دول أوروبية وغربية تعلن دعمها لمنح إيران قروضا من صندوق النقد الدولي

أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان أن الكثير من الدول الأوروبية وافقت على منح إيران قروضا من صندوق النقد الدولي فيما صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها في هذا المجال.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال نهاونديان: إن إيران وجهت كتابا رسميا للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي ونظرا لامتلاكها ودائع ملحوظة فيه على مدى الأعوام الماضية وهي عضو في هيئة الإدارة فمن حقها الاستفادة القانونية من هذه المبالغ في هذه الظروف.

مضيفا بأن صندوق النقد الدولي اتخذ مبادرة وصدق على اعتمادات خاصة لإيران وقد اتخذ بعض أعضاء هيئة الإدارة فيه موقفا إيجابيا حتى أن بعض الدول الأوروبية والغربية أعلنت دعمها لحصول إيران على القروض ما عدا أميركا التي لا تعترف بأبسط المبادئ الأخلاقية والانسانية.

ولفت نهاونديان بأن هناك جهودا تبذل بغية الإفراج عن احتياطيات إيران من العملة الصعبة في الدول الأخرى كما أن هناك جدية أكثر من الماضي لدى البلدان الأخرى لمتابعة هذا الأمر.