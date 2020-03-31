“كسر”وادي اللواء في السويداء يحرم أبناء الريف الشمالي من مياهه

طالب أهالي منطقة خلخلة بمعالجة الكسر الحاصل في وادي اللواء غرب شيحان والذي حرم الأهالي من وصول مياه الوادي لهم

وقال رئيس الجمعية الفلاحية في بلدية خلخلة سلطان شرف: أن الوادي يخدم 12 قرية في منطقة اللواء ويطالب المزارعون بإصلاح هذا الكسر حتى توعد مياه الوادي إلى مجراه الطبيعي ويستفيد منها المزارعون في سقاية الأراضي الموجودة على جانبي الوادي من أشجار ومحاصيل صيفية

بدوره بين عضو المكتب التنفذي في البلدية أمين هلال أن قطع الوادي حرم مزارعي المنطقة من استثمار أراضيهم، مؤكدا أن المصالح الشخصية وراء قطع الوادي مطالبا الجهات المعنية بمعالجة هذا الكسر ورفع الضرر عن مزارعي المنطقة ووادي اللوا هو وادي ومسيل مائي ينحدر من أعالي جبال محافظة السويداء ويسير شمالاً ويمر في عدد من البلدات والقرى ويتكون الوادي من ذوبان الثلوج من القمم الجبلية وقد أقيم عدد من السدود في طريق جريان الوادي وتشكلت البحيرات مثل بحيرة سد الطيبة وبحيرة سد الغيظة وكذلك مشروع بحيرة سد شهبا.

البعث ميديا- السويداء: رفعت الديك