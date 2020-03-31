لجنة الطوارئ بريف الرقة المحرر تقر عددا من الإجراءات  للتصدي لـ”كورونا”

أكدت لجنة الطوارئ في ريف الرقة المحرر برئاسة المهندس عبيد الحسن محافظ والمحامي محمد الزعيتر رئيس مجلس محافظة الرقة وعدد من المعنيين على تنفيذ حضر التجوال بين الوحدات الإدارية في ريف الرقة المحرر إلا بموجب مهمة رسمية وتأمين كادر صحي مؤهل ومدرب لمواجهة الحالات الطارئة.. وتنظيم مهمات صحية للمواطنين الذين تقتضي حالتهم العلاج في مشافي العاصمة اوالمحافظات الأخرى ونقل الحالات التي تعاني من ارتفاع حروري إلى مشفى الأسد في دير الزور وضرورةإيصال الموادالتموينية الموزعة عن طريق السورية للتجارة إلى منازل المواطنين في الريف المحرر وذلك منعا للتجمعات الكبيرة التي تحدث أمام مراكز البيع..وكذلك تزويد بلدة الحمدانية بسلع ومواداستهلاكية من خلال السورية للتجارة.

البعث ميديا || الرقة- حمود العجاج