معمل الأحذية يقلع ب«٢٥» عاملا

في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة لصناعة الأحذية وبعد عودة العمل والإنتاج بمعمل أحذية درعا في موقعه الجديد في بناء معمل المعكرونة بعد توقف دام لسنوات عن العمل جراء تعرض آلاته ومحتوياته للسرقة والتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، زودت الشركة معمل درعا ب١٠ آلات جديدة إضافة لـ ٥ آلات قديمة تم إعادة صيانتها ووضعها في الخدمة وآلتي قص ليصل عدد الآلات العاملة إلى ١٧ آلة.

المهندس عماد الرفاعي مدير معمل الأحذية في درعا بين لـ”البعث ميديا” أن الخط الجديد المحدث سيعمل جزئياً وذلك بقص وخياطة الوجه العلوي للحذاء ليكون جاهزاً لعملية الشد في معامل الشركة، مشيرا إلى فتح صالة عرض تم تجهيزها وتزويدها بالأحذية من إنتاج معامل الشركة العامة للأحذية، وهي منافسة للسوق من حيث الجودة والسعر فيما يجري البحث حاليا عن محل تجاري ضمن منطقة السوق الرئيسي في مدينة درعا لتكون قريبة من المستهلك بشكل مباشر.

ولفت الرفاعي إلى أبرز الصعوبات ومعوقات العمل الكثيرة التي تعترض عملهم المتمثلة بنقص اليد العاملة، بعد أن كان المعمل يضم ٨٠عاملا أحيل بعضهم إلى التقاعد وبعضهم توفي أثناء الأحداث والبعض الآخر بحكم المستقيل، مؤكدا أن كافة العاملات حاليا من ذوي الخبرة والمهنية العالية وسيتم تعيين من يرغب بالعمل وفق عقود موسمية أو سنوية لتلبية حجم العمل لديهم.

البعث ميديا-درعا: دعاء الرفاعي