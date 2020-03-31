نيويورك تستغيث.. ساعدونا باحتواء كورونا

مع تصاعد عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا واكتظاظ المستشفيات فيها؛ وجه عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أندرو كومو نداء عاجلا لإنقاذ المدينة وطلب عددا من الأطباء والمتطوعين.

ونقلت اسوشييد برس عن كومو قوله: من فضلكم تعالوا وساعدونا في نيويورك الآن نحن بحاجة لأعمال الإغاثة في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات في الولاية 1200 معظمهم في المدينة نفسها.

وحذر كومو قائلا: سواء أكانت ديترويت أو نيو أورليانز فإن هذا ما سيكون عليه الحال في كل أرجاء البلاد.

ووصلت سفينة مستشفى تابعة للبحرية الأمريكية وعلى متنها 1000 سرير إلى ميناء في نيويورك للمساعدة في تخفيف الأزمة التي تجتاح المدينة لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس لمنح المستشفيات المكتظة فرصة للتعامل مع أولئك الذين يعانون من كوفيد19.

وقال كومو: إن أي شخص يقول أن هذا الوضع هو حالة محصورة في مدينة نيويورك فقط يعاني من حالة إنكار وسوف نرى هذا الفيروس ينتشر الى عبر البلاد فليس هناك أمريكي محصن ضد هذا الفيروس.

وأبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 140 الف إصابة وأكثر من 2500 حالة وفاة في حين سجلت مدينة نيويورك أسوأ حصيلة.