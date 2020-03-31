الطلبة السوريون في كوبا يجددون وقوفهم مع وطنهم الأم

أكد الطلبة السوريون الدارسون في الجامعات الكوبية وقوفهم إلى جانب وطنهم جيشا وشعبا وقيادة، مشددين على أن دماء شهداء سورية ستبقى المنارة التي يستمدون من خلالها العزيمة والالتزام.

وفي بيان لفرع كوبا للاتحاد الوطني لطلبة سورية بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الطالب العربي السوري أكد الطلبة إصرارهم على المزيد من الاجتهاد في تحصيل العلوم والمعارف بوصفه الطريق الوحيد لتعزيز مكانة الوطن ومنعته وتحقيق تطلعات شعبنا نحو التقدم والازدهار ومن ثم العودة إليه لإكمال دورهم في مسيرة البناء والتصدي لأعدائه وفي مقدمتهم الفكر التكفيري الوهابي والإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وعبر الطلبة عن فخرهم ببطولات جيشهم الذي يحارب الإرهاب العالمي في مختلف المناطق السورية مبينين أنهم يستمدون منه صمودهم وإصرارهم على النجاح.