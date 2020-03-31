31, 03, 2020 - 8:40 مساءً

التزام بتطبيق قرار منع التجوّل و إجراءات الوقاية في جبلة

مراسلون ومحافظات-اللاذقية   162

شهدت مدينة جبلة التابعة في محافظة اللاذقية والقرى التابعة لها التزام المواطنين بقرار حظر التجوال الكامل كما جميع المحال التجارية وتطبيق قرار منع التنقل بين الريف و المدينة بشكل كامل وذلك لضبط الازدحام و التخفيف منه بما يعزز سبل الوقاية من فايروس كورونا .
وظهرت شوارع المدينة خالية من المارة فيما تجوب سيارات الشرطة وحفظ الأمن الشوارع للتأكد من خلوها من المواطنين وإبقاء الوضع الوقائي تحت السيطرة و السلامة الوقائية بالإضافة إلى لما شهدته مدينه جبلة تبرع عدد من السكان في حملات لتوزيع الخبز مجاناً والمواد الغذائية ومنهم عدد من أصحاب المطاعم و الصالات للتبرع بها كمركزَ حجرٍ صحي إضافة إلى العديد من المبادرات .

البعث ميديا – اللاذقية – لين يوسف

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