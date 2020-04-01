إعادة افتتاح مخابز مغلقة و تشديد الرقابة على المخالفات

ناقش المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية الإجراءات و التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا و سبل توفير الاحتياجات الأساسية وتشديد الرقابة على المخالفات بتكامل جهود فعاليات و مؤسسات المحافظة عبر تطبيق استرتيجية التصدي لفيروس كورونا المستجد.

محافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، أعاد افتتاح أفران مُغلَقة في القرداحة كانت أغلقت نتيجة مخالفاتها لعدم تصنيع و خَبْز مخصصاتها من الدقيق، مؤكداً أنه في حال تجدّد ارتكاب المخالفات من قبلها سيتم إلغاء التراخيص الممنوحة لها.

وذكر خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أنه سيتم استلام كميات الخبز من هذه الأفران المحددة و تسليمها للمعتمدين لتسهيل توزيع المادة على المواطنين.

وأكد المحافظ أن كل الجهات معنية بالإبلاغ عن المحال والفعاليات التجارية المخالفة لقرارات الإغلاق التي أقرتها اللجنة المكلفة بمتابعة استراتيجية التصدي لفيروس كورونا المستجد، مبينا أنه يسمح لمحال إصلاح دواليب السيارات /الكومجي/ بفتح محلاتهم مع ضمان شروط السلامة الصحة العامة وذلك لتامين الصيانة اللازمة للسيارات العامة والخاصة.

كما أشار إلى أنه ولتسهيل نقل الحالات الإنسانية والصحية التي تحتاج إلى نقل من الريف إلى المدينة فإن المحافظة وكل الفعاليات فيها ومنها مديرية الصحة في جاهزية تامة للاستجابة لطلبات المواطنين عبر التواصل مع رؤساء البلديات وتامين النقل إما بسيارات الإسعاف المنتشرة في مناطق المحافظة أو بسيارات أخرى.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة