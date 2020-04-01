إيران.. اكتفاء ذاتي في إنتاج عدة تشخيص فيروس كورونا

أعلن رئيس معهد باستور الطبي في طهران علي رضا بيغلري أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج العدة الطبية التشخيصية “كيت” لفيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قال بيغلري “تم توفير امكانية فحص الاشخاص المشتبه بإصابتهم بالأعراض الخفيفة لفيروس كورونا من خلال إنتاج العدة الطبية لتشخيص الفيروس حاليا حيث حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذه العدة وبامكاننا أيضا تصديرها إلى دول المنطقة التي تحتاجها”.

وأوضح بيغلري أن عدة التشخيص المستخدمة حاليا في إيران من النوع الجزيئي التي أيدتها منظمة الصحة العالمية والتي يمكن الوثوق بنتائجها التشخيصية بنسبة أكثر من 90 بالمئة إذا أخذت العينة بصورة صحيحة.

وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي أعلن في وقت سابق اليوم أن 67 مليون مواطن إيراني خضعوا لمشروع الفحص المبدئي لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.