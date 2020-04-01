إحراق علم الاتحاد الأوروبي في إيطاليا

أقدم عدد من الإيطاليين على إحراق علم الاتحاد الأوروبي، تعبيراً عن غضبهم من موقفه اللامبالي لما تمر به بلادهم جراء تفشي فيروس كورونا، والذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف إيطالي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إيطاليين يحرقون علم التكتل الأوروبي، معربين عن استيائهم من موقف الاتحاد وتقاعسه عن مساعدتهم في مواجهة انتشار الفيروس.

حيث ظهر في أحد الفيديوهات ناشط إيطالي وهو يقوم بإنزال علم الاتحاد الأوروبي ويرفع مكانه علم روسيا، تعبيراً عن امتنانه للمساعدات التي قدمتها لبلاده من أجل محاربة تفشي كورونا.

في حين وصف أحد الناشطين التكتل الأوروبي بأنه وكر مقرض للمال يهتم بأموالنا فقط حيث لا يوجد تضامن أوروبي بل فقط طعنات في الظهر.

وأشار آخر إلى أن أوروبا بيت مشتعل، وكلما بقينا في الداخل لفترة أطول زاد تعرض مواطنينا للخطر.