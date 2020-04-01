اجتماع خلية الطوارئ في  دير الزور

زار وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، عبد الله العبدالله، محافظة دير الزور للاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

حيث حضر اجتماعا لخلية الطوارئ في المحافظة برئاسة السيد عبد المجيد الكواكبي، محافظ دير الزور، وجرى خلاله استعراض ما تم اتخاذه من خطوات في إطار تطبيق قرارات الفريق الحكومي المعني بوضع استراتيجية العمل للتصدي لوباء كورونا، سواء على صعيد تجهيز مراكز الحجر والعزل الصحي و تأمين المواد الأساسية والخبز وإيصالها للمواطنين.

بعد ذلك، جال الوزير العبدالله، على مركز الحجر الصحي المؤقت في البغيلية ومركز الحجر والعزل الطبي في مشفى الأسد، واستمع من الحضور عن احتياجات المحافظة في الفترة الراهنة، والوقوف على أهم المستجدات الطارئة في خطوة إيجابية تعزز إعادة الحياة إلى دير الزور من جديد.

ورافقه خلال الجولة المحافظ وأمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي، رائد الغضبان، إضافة لقائد شرطة المحافظة العميد بلال محمود.

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي