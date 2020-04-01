مجددا.. العافية تعود الى الاقتصاد الصيني مع انحسار انتشار كورونا

نُشرت مؤخرا مؤشرات تُظهر بأن الاقتصاد الصيني بدأ يستعيد عافيته وقوته مجددا بعد عودة المصانع للعمل في البلاد.

ووفق ما أعلن مكتب بكين للإحصائيات فإن مؤشر مديري الشراء “بي إم آي” في القطاع الصناعي قفز من 35.7 إلى 52 نقطة في شهر آذار الجاري، فيما بدأت نصف الشركات التي شملها مسح أجراه المكتب بالعمل مجددا واستأنفت إنتاجها.

ويعتبر محللون أن تجاوز هذا المؤشر حاجز 50 نقطة يمثل مؤشرا إيجابيا للاقتصاد بينما يكون المعدل الأقل من 50 نقطة مؤشرا للتراجع ما يعني أن الصناعة في الصين بدأت تستعيد نشاطها مجددا بعدما تراجعت بسبب انتشار الفيروس خلال الشهور الماضية.

ورغم التراجع الكبير الذي شهدته المصانع الصينية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين لمنع انتشار كورونا إلا أن تلك المصانع والشركات بدأت تستعيد طاقتها الإنتاجية بشكل تدريجي.

وتراجعت حدة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين مع تسجيل زيادة صفرية في عدد الإصابات المحلية في مختلف المقاطعات.