الداخلية تطلب التشدد في تدقيق المهمات الممنوحة للأشخاص الذين يتنقلون خلال حظر التجوال

طلبت وزارة الداخلية التشدد في تدقيق المهمات الممنوحة للأشخاص الذين يتنقلون أو يتجولون خلال حظر التجوال ليلاً وسحبها في حال المخالفة وذلك لتحقيق الغاية المتوخاة من إجراءات حظر التنقل والتجوال.

ودعت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه إلى تدقيق المهمات الممنوحة “من قبل ضابط حصراً” للأشخاص الذين يتنقلون أو يتجولون خلافاً للقرارات والتعاميم المتعلقة بحظر التنقل أو التجوال ليلاً وسحبها من حاملها ومنعه من التنقل والحركة في حال صدورها من غير الوزراء والمحافظين.

وجاء التعميم نظراً لورود معلومات تتعلق بوجود أشخاص غير مستثنين من قرار حظر التجوال والتنقل ليلاً يحملون مهمات صادرة عن جهات غير مخولة بمنحها خلافاً لقرار الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي حصر سلطة منح مهمات التجوال والتنقل بالوزراء والمحافظين وأشخاص وجهات محددة.