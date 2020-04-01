الصحة: نقل حالتي إسعاف لمشفى المجتهد ويجري استقصاء حالتيهما

أعلنت وزارة الصحة أن فرق منظومة الإسعاف والطوارئ في الوزارة نقلت اليوم حالتين إلى الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد) من منطقة الزاهرة الأولى لرجل فارق الحياة نتيجة جلطة قلبية والثانية لمتسولة لديها شكوى سعال.

وأوضحت الوزارة أن الرجل الذي فارق الحياة كان برفقة زوجته وابنه اللذين أكدا أن لديه مشكلة في القلب والضغط وتعرض لأزمة قلبية وطلبا على إثرها الإسعاف مشيرة إلى أنه سيتم أخذ مسحة للمتوفي لنفي أو إثبات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن الحالة الثانية فهي لمتسولة تم إسعافها إلى مشفى دمشق وهي بحالة صحية جيدة لكنها تعاني من السعال وسيتم إجراء الاستقصاءات الطبية اللازمة لتشخيص حالتها.