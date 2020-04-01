تخصص رقم للإبلاغ عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية

خصصت وزارة الداخلية الرقم المجاني 193 على الهاتف الثابت و(193-011) على الجوال لتلقي البلاغات على مدار الساعة من المحافظات كافة عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التستر على الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية والمبادرة للإبلاغ عنهم حرصاً على الصحة العامة.

وفي وقت سابق، أكد الوزارة أن جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون القطر من لبنان عبر المعابر غير الشرعية سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.