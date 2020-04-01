حجز ٩ سيارات خالفت قرار منع التجول في السويداء

مع دخول قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات والأرياف حيز التنفيذ انعدمت الحركة بشكل شبه كامل في مدينة السويداء التزاما من قبل المواطنين بالقرارات الحكومية التي تحرص على سلامتهم

وأكد رئيس فرع مرور السويداء- العقيد جمال السعيد أن دورياتهم منتشرة بشكل مكثف في الشوارع الرئيسة وعلى مداخل القرى والبلدات ومداخل مدينة السويداء مثل (دوار العنقود- دوار الباسل- دوار عمران- دوار تشرين ودوار نجمة)، لمراقبة التزام المواطنين داخل المحافظة بالتدابير الوقائية وتنفيذ سلسلة الإجراءات الحكومية للتصدي لفايروس كورونا، لضمان حماية المواطنين وسلامتهم.

ولفت السعيد إلى بعض الصعوبات التي تواجه دورياتهم في الساعات الأولى من بداية الحظر بسبب تأخر البعض في العودة إلى المنزل أو لأسباب معينة أو حالات إسعافية أو صحية، أما في حال عدم وجود أي حالة استثنائية فيتم توقيف سائق المركبة وتقديمه للقضاء وحجز مركبته، حيث تم حجز أكثر من 9 سيارات منذ بداية الحظر حتى تاريخه، مؤكداً التزام المواطنين بشكل طوعي حرصاً على سلامتهم، أما المستثنون من الحظر مثل سيارات الإسعاف وسيارات تقديم الخدمات الصحية ففرع المرور يقدم لهم جميع التسهيلات لاستكمال أعمالهم وضمان سلامتهم.

البعث ميديا || السويداء -رفعت الديك