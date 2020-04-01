زيادة كميات الطحين لتجمعات القنيطرة

قام الرفيق محمد الخطيب، عضو قيادة فرع القنيطرة للحزب، رئيس مكتبي العمال والاقتصادي الفرعي، بجولة على بلديات مفرق حجيرة و الذيابية و سبينة التابعة لمحافظة القنيطرة؛ مطلعاً على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وتأمين متطلبات المواطنين الحياتية.

ونتيجة لنقص مادة الخبز تمّ مخاطبة الجهة الوصائية المعنية عن طريق محافظ القنيطرة لزيادة كميات الدقيق للمخابز في مفرق حجيرة : ثلاثة أطنان ، و سبينة : طنان ، و الحسينية : طن واحد فقط.

كما طالبت المحافظة بزيادة مراكز التحويل بتلك التجمعات.

وفي المركزين الصحيين بتجمعي حجيرة وسبينة ، تبين أن هناك نقصاً بالأدوية، حيث تم الاتصال بمدير الصحة بالقنيطرة، والذي وعد بأن تكون الأدوية موجودة بالمراكز خلال يومين، وشدد الرفيق الخطيب على محاسبة المقصرين من الأطباء لعدم تواجدهم في المراكز.

البعث ميديا || القنيطرة – محمد غالب حسين