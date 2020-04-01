غوتيريس: (كوفيد 19) أعظم اختبار واجهناه منذ تشكيل الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس: إن “جائحة كورونا هي أعظم اختبار تواجهه الأمم المتحدة منذ تشكيلها” داعياً “الدول ذات الاقتصادات الرائدة إلى اتخاذ إجراءات سياسية شاملة ومبتكرة وحاسمة لمساعدة الدول الأكثر فقراً وضعفاً لمواجهة الأزمة الإنسانية”.

وأطلق غوتيريس في تقريره الذي جاء بعنوان “المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي” استجابة للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19 خطة جديدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة المحتملة للوباء، داعياً الجميع إلى العمل معاً للحد من تأثيراته التي ستكون وخيمة على جميع البلدان.

ويأتي التقرير الذي نشره موقع أنباء الأمم المتحدة اليوم بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي أن العالم دخل في حالة ركود قد تكون أسوأ من التي حصلت عام 2008، داعياً إلى استجابة متعددة الأطراف واسعة النطاق ومنسقة وشاملة تصل إلى ما لا يقل عن 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وشدد غوتيريس على أن “الدول المتقدمة يجب أن تساعد تلك الأقل تطوراً وإلا فإن عليها مواجهة كابوس المرض المنتشر مثل حرائق الغابات في جنوب العالم مع ملايين الوفيات واحتمال عودة ظهوره مجدداً في المناطق التي تم إعلان خلوها منه”.