يويفا: تأجيل دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء كورونا.

كما قرر اليويفا وفق ما نقلت رويترز تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في حزيران القادم ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 إلى 2021.

كما تقرر تأجيل كل المباريات الأوروبية بما في ذلك اللقاءات الودية الدولية حتى إشعار آخر بينها دوري الأبطال للسيدات التي كانت مقررة في أيار القادم.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في وقت سابق إن الموسم الحالي قد لا ينتهي ما لم يتم استئناف المسابقات قبل نهاية حزيران القادم رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى الموسم المقبل.

وقررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أيضاً منح الأندية المزيد من الوقت لاستكمال أوراق تراخيص المشاركة في الموسم القادم وتعليق الأحكام التي تطالبها بتقديم معلومات مالية مستقبلية.