01, 04, 2020 - 1:40 مساءً

الجو غائم ماطر وسرعة الرياح تتجاوز الـ80كم/سا في المناطق الجنوبية

محليات   180

 

تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وفي نشرتها صباح اليوم توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية: أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا فوق مناطق متفرقة والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة أحيانا وخاصة فوق المناطق الجنوبية حيث تتجاوز سرعة الهبات 80 كم / سا أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

أما غدا تبقى درجات الحرارة أدنى بقليل من معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة الساحلية والجزيرة.

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