خبراء روس يطورون مياها يمكن أن تفيد بمكافحة “كورونا”

تمكن خبراء روس من تطوير نوع من المياه المعالجة بالبلازما الباردة القادرة على محاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات بفعالية منقطعة النظير، مضيفين بأنها يمكن أن تكون سلاحاً حتى ضد الفيروس التاجي المسبب لوباء “كوفيد 19”.

وقال دميتري بالابولين رئيس شركة “ماغناريل أكوا”: إن السائل الذي تم تطويره وأطلق عليه “ماغناريل” آمن تماماً للجسم، مضيفا أن المركب ينتج البلازما الباردة ويؤدي إلى ظهور أشكال مختلفة من الأوكسجين والهيدروجين التي تتلف خلايا الفيروسات، كما يدمر هذا المركب الفيروسات بواسطة حمض الهيبوكلوروس، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

ويمكن استخدام هذه المياه في معالجة الأقنعة والأسطح المختلفة وللرش في الهواء وذلك لأنها آمنة للبشر وتتميز كذلك بتكلفة إنتاج منخفضة.