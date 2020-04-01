01, 04, 2020 - 1:41 مساءً

موسوي: التحركات الأميركية في العراق تزعزع استقرار المنطقة

سياسة-دولي   92

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن التحركات الأميركية في العراق تزعزع استقرار المنطقة، مطالباً القوات الأميركية باحترام إرادة الشعب والحكومة العراقية ومغادرة البلاد.

وأكد موسوي في تصريح له: أن “التحركات الأميركية الأخيرة في العراق تخالف إرادة الحكومة والشعب والبرلمان العراقي وما أقره، وتتسبب في زعزعة الاستقرار فيه”.

ونوّه موسوي بأن التحركات الأميركية في العراق من شأنها أن تذهب بالمنطقة إلى عدم الاستقرار وتجلب ظروفاً كارثية إليها.

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