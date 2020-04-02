إجراءات لتسهيل عمل حرفيي طرطوس

في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرار فصل الأرياف عن مراكز المدن، وضع المكتب التنفيذي في اتحاد الحرفيين بطرطوس خطة عمل لتسهيل عمل الحرفيين بالمحافظة.

منذر رمضان، عضو المكتب التنفيذي باتحاد طرطوس، وفي تصريح لـ “البعث ميديا”، أشار إلى أن تلك الإجراءات المتخذة تهدف إلى تسهيل عملية نقل اللحوم من المسلخ إلى كافة مراكز بيع اللحوم ضمن المحافظة، لتأمين المادة وتلبية حاجة المواطنين، ووضع خطة عمل لتغطية كافة الاحتياجات الضرورية التي تضمن استمرارية عجلة الحياة بأولوياتها ونشر التوعية والتوجيه بضرورة أخذ كافة إجراءات الوقاية والتعقيم لكافة المهن وللعاملين بها، إضافة إلى متابعة دقيقة لاستمرار العملية الإنتاجية في المنطقة الصناعية وتأمين بعض المهن الخدمية لاحقاً بحسب المستجدات الميدانية.

كما بين أن تطبيق الإجراءات المتخذة ستتم بالمتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية محلياً ومركزياً، من خلال الاتحاد العام للحرفيين بدمشق الذي طالب جميع الزملاء الحرفيين، الذين توقفت أعمالهم بعدم فصل أي عامل من منشآتهم ورفع أسماء العاملين ليتم إيجاد آلية لتقديم المساعدة لهم، في حال استمرت الأزمة لفترة طويلة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة للمتابعة الميدانية وأخذ المبادرة بحسب المعطيات المستجدة على أرض الواقع.