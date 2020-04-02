02, 04, 2020 - 12:47 مساءً
التجارة

التجارة الخارجية تعلن عن مناقصة لتأمين مستحضرات دوائية

محليات   128

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مناقصة لتأمين مستحضرات دوائية لاحتياج عام 2020 وفقا للشروط الفنية ودفتر الشروط المالية والحقوقية المتضمنة لهذه الغاية.

وتقدم العروض “وفقا للإعلان” إلى دائرة سجل المناقصات في المؤسسة بدمشق خلال مدة تنتهي يوم الاثنين في الرابع من أيار المقبل على أن يتم فض العروض في جلسة علنية يحضرها جميع العارضين أو من يفوضونه يوم الثلاثاء 5 أيار بمبنى إدارة المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات ودفتر الشروط على صفحة المؤسسة على فيسبوك أو موقع المؤسسة على الانترنت.

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