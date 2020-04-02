في اجتماع تقييم ومتابعة ماتم تنفيذه من قرارات وإجراءات خلال الأيام الماضية، أكد محافظ حمص طلال البرازي على الدور الهام الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي بكافة وحداتها لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات والقرارات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وخاصة خلال متابعة تنفيذ قرار حظر التجوال الجزئي والجاهزية العالية للوحدات الشرطية في تطبيق القرارات والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

وأشار محافظ حمص إلى ضرورة التصرف بمرونة ومسؤولية مع مختلف الحالات خلال ساعات تنفيذ قرار حظر التجول، مؤكداً على دور قوى الأمن الداخلي لحسن سير تطبيق تجربة إيصال الخضار والمواد الغذائية في حال تم إقرار زيادة ساعات حظر التجوال.

كما أكد البرازي على كافة الوحدات الشرطية بضرورة منع كافة إشغالات الأرصفة التي تتم من قبل الأفراد في الشوارع وأمام المنازل على مدار اليوم (ليلاً ونهاراً ) وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية المتخذة لضمان الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

من ناحيته أشار قائد شرطة حمص اللواء محمد الفاعوري إلى إن الاجتماع هو لتقييم ومتابعة ماتم تنفيذه من قرارات وإجراءات خلال الأيام الماضية ومعالجة كافة الثغرات، لافتاً إلى الالتزام الكبير لأهالي حمص بكافة القرارات والإجراءات المتخذة خاصة خلال تطبيق قرار حظر التجوال الجزئي، مشيرا إلى استمرار عمل وحدات قوى الأمن الداخلي لضمان سلامة ممتلكات المواطنين.

كما أكد قائد الشرطة على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين والمرونة بتطبيق الاجراءات ومراعاة الحالات التي تم استثنائها وفق القرارات الوزارية لاستمرار العملية الإنتاجية والزراعية والاقتصادية.

وهنا لابد من الإشارة أن محافظة حمص مستمرة في تنفيذ كل ماهو مطلوب للالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لضمان السلامة العامة لجميع المواطنين.

البعث ميديا- حمص