تمديد إيقاف الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون من 15 نيسان حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية تمديد فترة إيقاف الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون اعتبارا من 15-4-2020 حتى إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وبينت الوزارة: أن هذه الخطوة تأتي لضمان الحفاظ على الصحة العامة في فروع ومراكز السجون والنظارات وسلامة النزلاء ومنعاً لانتشار العدوى ومواجهة خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مشيرة إلى أن قادة الوحدات مسؤولون عن حسن التنفيذ.

وكانت الوزارة أعلنت في الخامس عشر من آذار الماضي إيقاف الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون لمدة شهر.