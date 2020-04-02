02, 04, 2020 - 12:47 مساءً
صالات

نجم: لا تعديل على أسعار المواد المباعة في صالات السورية للتجارة

محليات   154

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن لا صحة لما تناولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية المتوفرة في صالات السورية للتجارة.

وأشار نجم إلى أن جميع المواد التي يتم بيعها حالياً للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية (السكر والأرز والشاي والزيت) مازالت على أسعارها المحددة سابقاً ولم يتم أي تعديل عليها، موضحاً أن أسعار باقي المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة بقيت على حالها دون أي تعديل.

ولفت نجم إلى أنه يتم بيع جميع المواد والسلع الغذائية والخضار والفواكه واللحوم وفق نشرة الأسعار التي تصدرها المؤسسة السورية للتجارة بشكل يومي.

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