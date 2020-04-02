مخالفات التموين تطال افران خاصة تلاعبت بالوزن

بلغ عدد الضبوط التموينية التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية الإجراءات الاحترازية /٧٢/ضبط شملت المخابز ومعتمدي الخبز والفعاليات التجارية والتجهيزات الطبية.

وكشف رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء عاصف حيدر عن قيام دوريات المديرية بجولات صباحية للدائرة منذ الساعة الخامسة صباحاً على الأفران الخاصة و المخابز الآلية و المعتمدين في القرى و البلدات و المدن، مؤكداً تنظيم العديد من الضبوط التي تركزت على إنتاج خبز سيئ و نقص في الوزن و تمنّع عن البيع والبيع بسعر زائد.

ولفت إلى تنظيم العديد من الضبوط في أسواق بيع الخضراوات و الفواكه جراء ارتفاع الأسعار الجنوني و التي تركزت بمعظمها على عدم إبراز فواتير نظامية أو عدم الاحتفاظ بالفواتير؛ إضافة إلى تنظيم العديد من الضبوط جراء التمنع عن إجراء خدمة و الغش بمادة الغاز.

وأشار حيدر أنه تم تنظيم ضبوط في حق صيدليات و مستودع للأدوية لعدم إبراز فواتير نظامية للمواد المعقمة؛ إضافة إلى تنظيم ضبط بحق معمل لتصنيع المنظفات والمعقمات في السويداء؛ حيث تم سحب عينات من المعمل المذكور ليتم فحصها و مدى مطابقتها للشروط و تنظيم ضبط عدم وجود فواتير نظامية.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك