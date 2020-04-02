هافانا تعتبر تفشي “كورونا” تأكيد على أن الحكومة الأميركية تهديدُ للبشرية

اعتبر وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، أن تفشي فيروس كورونا أظهر للعالم أن الحكومة الأميركية الحالية تشكل “تهديداً للبشرية”.

حيث ذكر في تغريدة له على تويتر، أن الاستجابة الانتهازية وغير الفعالة للإدارة الأميركية، جعلت من البلد البالغ عدد سكانه نحو 330 مليون نسمة مركزاً للوباء، ولفت إلى أن إعطاء الأولوية للانتخابات والرغبة في حماية الشركات يجعل السكان بلا رعاية صحية في الولايات المتحدة.

كما أعرب رودريغيز عن تقديره لمواقف العديد من دول العالم التي تطالب الولايات المتحدة برفع الحصار المفروض على كوبا، لتتمكن من مواجهة الفيروس، مندداً بالسياسة الأميركية ضد بلاده والتي تمثل سياسة “إبادة جماعية” وتتسبب بأضرار اقتصادية وإنسانية شديدة وتنتهك حقوق الإنسان لشعب بأكمله.