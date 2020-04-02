إعلان ولاية هاواي منطقة كوارث جراء فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية هاواي الواقعة على مجموعة من الجزر في المحيط الهادئ وصنفها “منطقة كوارث” مع اجتياح فيروس كورونا لها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أقر إعلانا مماثلا بشأن ولاية نورث داكوتا على الحدود مع كندا.

ويقضي إعلان أي ولاية أمريكية منطقة كوارث بإمكانية استفادة سلطات الولاية من الأرصدة الفيدرالية لتمويل إجراءات مواجهة التحديات الماثلة أمامها.

وفي وقت سابق أقر ترامب إعلانات مماثلة بشأن 29 ولاية على خلفية انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى أمرت البحرية الأمريكية بإجلاء آلاف البحارة عن حاملة الطائرات “يو أس أس ثيودور روزفلت” في جزيرة غوام بعد تحذير قبطانها من أن تفشي كورونا على متنها صار يهدد حياة الطاقم.

ومع اكتشاف عشرات الإصابات بـ كوفيد19 في صفوف البحارة قال مسؤول أمريكي رفيع إن البحرية سارعت إلى حجز غرف في فنادق على جزيرة غوام لمن يتقرر عزلهم من أفراد الطاقم الذين يربو عددهم على 4 آلاف في حين يتم إعداد فريق من بحارة غير مصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل.

واعترف مسؤولو البنتاغون بأن محنة “روزفلت” تمثل تحديا للجهاز العسكري، مشيرين إلى أن القوات الأمريكية تواجه الوباء في جميع أنحاء العالم بالقدر نفسه.