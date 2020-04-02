02, 04, 2020 - 12:48 مساءً

إيران تعلن إنطلاق التعاون العلمي مع الصين لمكافحة “كورونا”

سياسة-دولي   109

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن مكافحة فيروس كورونا والقضاء عليه بحاجة إلى تعاون وتضامن عالميين، مشيراً إلى انطلاق التعاون العلمي بين بلاده والصين في هذا المجال.

وعلى هامش مشاركته اليوم في مراسم إضاءة برج “الحرية” في طهران بتقنية ثلاثي الأبعاد لإظهار تعاطف الشعب الإيراني مع الدول التي تواجه تفشي فيروس كورونا قال موسوي: “الصين بدأت التعاون العلمي مع العلماء الإيرانيين في مكافحة فيروس كورونا فضلاً عن تقديمها مساعدات طبية لإيران في هذا المجال”.

وأضاف موسوي: أن منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية ذات المصداقية والكثير من الدول قدمت مساعدات لإيران لمكافحة الفيروس معرباً عن تقدير بلاده حيال ذلك.

قد يعجبك أيضاً

البحرية الروسية.. طراد «موسكو» يدخل البحر الأحمر

azez 0

موسكو تبدأ عمليات التصنيع الشاملة لمقاتلات الجيل الخامس سو57

Ebtesam 0

لافروف وكيري يبحثان تنسيق محاربة تنظيمي “داعش والنصرة” في سورية

admin 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *