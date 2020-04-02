إيران تعلن إنطلاق التعاون العلمي مع الصين لمكافحة “كورونا”

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن مكافحة فيروس كورونا والقضاء عليه بحاجة إلى تعاون وتضامن عالميين، مشيراً إلى انطلاق التعاون العلمي بين بلاده والصين في هذا المجال.

وعلى هامش مشاركته اليوم في مراسم إضاءة برج “الحرية” في طهران بتقنية ثلاثي الأبعاد لإظهار تعاطف الشعب الإيراني مع الدول التي تواجه تفشي فيروس كورونا قال موسوي: “الصين بدأت التعاون العلمي مع العلماء الإيرانيين في مكافحة فيروس كورونا فضلاً عن تقديمها مساعدات طبية لإيران في هذا المجال”.

وأضاف موسوي: أن منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية ذات المصداقية والكثير من الدول قدمت مساعدات لإيران لمكافحة الفيروس معرباً عن تقدير بلاده حيال ذلك.