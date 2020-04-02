الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء “كورونا”

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة خمسة آلاف، في حين زاد عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد على 213 ألف شخص.

وقالت جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس: إن الولايات المتحدة سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس بلغت 884 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 5116 منوهة بأن أغلب الوفيات تم تسجيلها في ولاية نيويورك حيث بلغ عدد الوفيات هناك 1374، مضيفة أن إجمالي عدد الإصابات وصل في البلاد إلى 213417 وفقا لما نقلته “ا ف ب”.

ووفق تقديرات فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا فإن الفيروس سيقتل ما بين 100 ألف و240 ألف شخص وسيصيب الملايين، من جانبه حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس من أن الأيام المقبلة ستكون عصيبة على صعيد الفاتورة البشرية للوباء في الولايات المتحدة وقال “سنواجه أسبوعين مرعبين”.