البنك الدولي يقر خطة مساعدات طارئة لمواجهة تداعيات كورونا

تقدّر بـ 160 مليار على مدى 15 شهرا خطة المساعدات الطارئة التي أقرها البنك الدولي لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

ووفق وكالة فرانس برس فقد أعلن مجلس البنك الذي مقره واشنطن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلداً وعمليات جارية في 40 بلدا.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: “نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد 19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي”، مشيرا إلى أن الدول الأكثر فقرا والأكثر ضعفاً هي التي من المرجح أن تكون الأكثر تضررا.

ويعمل البنك أيضا لإعادة توزيع 1.7 مليار دولار من التمويل الحالي بما في ذلك استخدام خطوط ائتمان خاصة بالطوارئ.

وقال البنك إن الهند ستكون أكبر مستفيد من الدفعة الأولى من البرامج حيث ستحصل على تسهيل بقيمة مليار دولار تليها باكستان مع 200 مليون دولار وأفغانستان أكثر من 100 مليون دولار.