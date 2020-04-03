03, 04, 2020 - 2:47 مساءً

الصحة العالمية تنفي ما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي حول إعلان سورية خالية من “كوفيد 19” في 21 يوماً

سورية   160

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي في سورية حول التوقع بإعلان سورية “بلدا ناجيا” من وباء “كوفيد 19” خلال فترة 21 يوما.

وفي بيان نشرته على صفحتها الخاصة بسورية على تويتر ذكرت المنظمة أنه لا وجود لما يسمى “لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية”.

‏وجددت المنظمة تأكيدها بأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات جائحة “كوفيد 19” وتوقع الحالات المستقبلية للإصابة بالمرض في سورية أو في أي بلد آخر.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 اصابة بفيروس كورونا في سورية بينها حالتا وفاة.

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